Lewis Hamilton | “Complimenti a Carlos e Lando | gara dura”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il gran premio di Singapore si è concluso con un podio che per la prima volta in stagione ha escluso totalmente le Red Bull. Al primo posto è arrivato Sainz, al secondo Norris e infine al terzo, comunque soddisfatto per lacondotta. Al termine della stessa è poi intervenuto nelle interviste a bordopista in cui ha commentato il weekend.: “, hanno fatto un gran lavoro” (Credit foto – pagina Facebook Manchester Press Review)Queste dunque alcune delle parole di: “In primo luogo. Hanno fatto un grande lavoro oggi, la loro strategia ha funzionato. Abbiamo tirato i dadi questo weekend, ...

... soprattutto per lo show finale prodotto da Carlos Sainz, Lando Norris e dalle due Mercedes di George Russell e. Il tanto criticato DRS stavolta è diventato protagonista non per aver ...... interpellata a Paddock Live, ha evidenziato la qualità e l'intelligenza messa in mostra dallo spagnolo, soprattutto nelle tornate conclusive del GP con Lando Norris, George Russell e...Tutti e due hanno montato gomme hard, ma Leclerc ha dovuto ritardare di alcuni secondi la ripartenza perché la Mercedes digli si è fermata davanti proprio in quell'istante. Questo ...

George Russell e Lewis Hamilton erano ancora in lizza per la vittoria nelle fasi finali del Gran Premio di Singapore, ma dopo una battaglia all'ultimo sangue, Carlos Sainz e Lando Norris sono riusciti ...Formula 1 GP Singapore Sainz - Non ha usato mezzi termini Carlo Vanzini per raccontare la splendida vittoria di Carlos Sainz a Marina Bay, teatro dell'ultimo Gran Premio di Singapore. La voce di Sky S ...