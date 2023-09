L’evoluzione della lingua dei segni nell’epoca dell’emergenza climatica

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le estati del 2022 e del 2023 hanno trasmesso un messaggio forte e chiaro: l’emergenza econon riguarda solamente certi Paesi geograficamente lontani dall’Europa. Tra perditabiodiversità, crisi idriche, siccità, inquinamento atmosferico ed eventi estremi, siamo spesso in preda a una frenesia incontrollabile che può trasformarsi in sgomento, cogliendoci apparentemente privi di mezzi collaudati e con l’indecisione sul da farsi, tipica delle cose nuove, delle cose che spaventano. A volte, davanti a ciò che perplime e terrorizza, conta anche curare la narrazione e creare parole nuove, adatte a raccontarci la realtà. E quello che è accaduto per ladeibritannica (oppure Bls, che sta per British sign language), nel cui vocabolario sono stati introdotti circa duecento termini scientifici in più, ...

... tra cui'alimentazione,'industria,'ambiente e la medicina. ... Per coloro che cercano una comprensione completa... È una lettura obbligata per rimanere al passo con la rapida...... delle origini e dell'dei suoi paesaggi. Questo testo ... Questo testo approfondisce il funzionamentoTerra come ...5 miliardi di anniTerra, descrivendo nei dettagli'origine ...C'è stato un periodostoria degli ominidi che per cause climatiche scesero a ... forse'Homo sapiens non sarebbe mai esistito. ... Un importante passo in avanti nella comprensione dell'...

Ad Arezzo arriva l'evoluzione della mobilità elettrica: il 21 settembre ... ArezzoNotizie