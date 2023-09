L' eleganza e il sorriso di Beppe Convertini fanno il pieno di ascolti a Unomattina in Famiglia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Record distagionali ad Azzurro storie di mare. Esordio importante perche, nel weekend ha condotto, con Ingrid Muccitelli e Monica Setta, “in” nella sua nuova edizione, il sabato dalle 8.35 alle 10.30 e la domenica dalle 6.30 alle 9.35. Sempre sorridente,ha portato una ventata di freschezza e glilo hanno premiato, con un numero di ascoltatori totali tra Uno mattina e Azzurro di 2.247.000, totalizzando per il Sabato di Uno Mattina un 21,46% di share rispetto allo scorso anno con il 20,68%, per la Domenica ha raggiunto il 21,55%-+1.5%-rispetto al 2022, che aveva totalizzato il 20.78 %. La struttura del programma è stata mantenuta con la divisione in blocchi e argomenti, alcuni momenti in comune tra ...