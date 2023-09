Lega | arrivano le dimissioni dell’ex esponente | “Sicuro della mia scelta”

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 settembre 2023)leda parte dell’oramai exdel partito: “Sonomia” Ci ha pensato a lungo, ma alla fine ha deciso di farsi da parte e ringraziare tutti per questa sua avventura politica. L’addio allaè stato annunciato proprio qualche minuto fa. Una notizia che, con il passare dei secondi, si è diffusa in tutto l’ambiente. Il partito, con a capo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, perde un importante pezzo. L’annuncio è arrivato direttamente dalla persona in questione: Roberto Castelli. Logo(Ansa Foto) Notizie.comE’ stato uno dei massimi esponenti storici del partito. Come ribadito in precedenza ha preferito farsi da parte. Nel corso ...