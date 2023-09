Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Lecce nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Le probabili formazioni Sport [ 18/09/2023 ], il PRI scende in campo: 'Confronto anche con i civici' Politica [ 18/09/2023 ] Sanità, sos di USB al Prefetto per chiedere lo sblocco delle ...Calcio 2023 -Serie C femminile Girone C Tabellino partita Frosinone -Women Squadra in casa Frosinone Squadra avversariaWomen La corsa delWomen, che aveva iniziato al meglio il campionato ...

Lecce 2024, il PRI scende in campo: "Confronto anche con i civici" TeleRama News

Monza-Lecce 1-1 Serie a 2023-2024, gol di Colpani e Krstovic Fanpage.it

Il segretario provinciale del Partito Repubblicano Italiano di Lecce annuncia che il partito attende l'ufficializzazione del nome del candidato sindaco per valutare convergenze con lo schiramento di c ...LECCE 2024 - “Il Partito Repubblicano Italiano sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Lecce del 2024”. Ad ...