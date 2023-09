Le tendenze scarpe viste sulle passerelle della London Fashion Week

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo New York, it-girl, addetti al lavoro e editor di moda sono volati a Londra per le sfilatePrimavera Estate 2024. Un anticipazionemoda che verrà, dove ad attirare l’attenzione sono le proposte dei brand più conosciuticapitale inglese, come JW Anderson, così come quelle dei nuovi marchi emergenti. Non solo vestiti ma anche accessori, quali saranno le calzature di tendenzaprossima stagione calda? Parola alle catwalk, ecco una selezione delleLondra primavera estate 2024 più belle. PE 24: lepiù bellein passerella guarda le foto ...