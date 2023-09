Le sfide quotidiane di un neurochirurgo nel documentario ‘Tutto il possibile’

Leggi su funweek

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano apre le sue porte a Real Time con ilTutto il possibile – Vita da neurochirurghi. Prodotto da Stand by Me per Warner Bros. Discovery, da un’idea di Alessandro Perin, ilva in onda il 21 settembre in prima serata su Real Time, in occasione della Giornata Nazionale della Neurologia. È il racconto sincero della quotidianità di un luogo straordinario, un’eccellenza mondiale, a partire dalle storie di chi quel luogo lo anima con professionalità e passione. La vita dell’ospedale è vista attraverso il punto di vista di chi ci lavora in prima linea: tre neurochirurghi che hanno deciso di dedicare le loro vite all’Istituto. Il prof. Francesco DiMeco, Direttore del Dipartimento di Neurochirurgia, mentore e punto di riferimento per tutti i neurochirurghi, soprattutto i suoi collaboratori ...