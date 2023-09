Le Relazioni Difettose – «Vorrei una progettualità | ma lui mi lascia le briciole»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 settembre 2023) Cara Ester, ti scrivo perché ho studiato, ma avrei bisogno di una delucidazione perché non so se si risolva tutto con il nostro GAS vs PAQ o se sia più grave (o magari semplice). Terapia di coppia: cinque motivi per intraprendere questo percorso X 29 anni, una ragazza normale e fortunata. Normale perché non sono né troppo alta né troppo bassa, né simpatica né antipatica, allega e solare, ma anche tagliente e ...