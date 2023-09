Le nuove leggi di Pechino cambiano le regole del gioco economico mondiale

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 settembre 2023) Negli ultimi tempi c’è un neologismo che sta riscuotendo un certo successo. Il termine in questione, “Lawfare” –di parole tra law, diritto, e warfare, conflitto – indica la tendenza della Repubblica Popolare Cinese guidata da Xi Jinping ad adattare il sistema giuridico al fine di trarre un vantaggio nell’aspro confrontocon il mondo occidentale. Una weaponization del corpo legislativo, o meglio il “fare buon uso del diritto come arma e arricchire e migliorare costantemente lo strumento giuridico per la lotta sul piano internazionale” per usare la descrizione esatta del fenomeno fornito dallo stesso Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Un fenomeno che è espressione diretta del “Pensiero di Xi Jiping”, l’approccio dottrinario promosso dal Segretario del Partito Comunista Cinese in cui si mescolano elementi del marxismo con una visione ...