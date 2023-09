Le bugie sull' incidente di Torino | gli aerei vecchi e nuovi delle Frecce Tricolori

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non sarebbe il momentopolemiche, è invece quello del dolore. La comunità aeronautica italiana, dai piloti professionisti agli appassionati è sconvolta e profondamente addolorata. Lo si legge sui social e sui forum dedicati all’aviazione, lo si percepisce negli aeroclub come negli aeroporti. Perché lequest’anno hanno già sofferto la perdita di un pilota, perché doveva essere un anno, quello del centenario dell’Aeronautica, di festeggiamenti e celebrazioni. Poi c’è l’altra Italia, quella del vietare,grida al pacifismo - come se glidella PAN avessero armi a bordo – e anche della contestazione più cieca persino al rumore dei jet. Invece la puzza di strumentalizzazione politica è tanta, i benpensanti della sicurezza e una parte della politica sembrano aver dimenticato quel centinaio d’interventi ...

Curiosità: Innocenti bugie (Knight and Day) è un film commedia del 2010 diretto da James Mangold. I protagonisti del film sono Tom Cruise e Cameron Diaz, che tornano a recitare assieme dopo Vanilla Sky del 2001. Del cast fanno parte anche gli attori statunitensi Viola Davis, Peter Sarsgaard, Maggie Grace, Marc Blucas, Paul Dano e l'attore spagnolo Jordi Mollà.

... invece, questo incidente è accaduto al decollo e su un aeroporto che non ospitava alcuno show, previsto invece a Vercelli e quindi'aeroporto Aeritalia. Durante le manifestazioni tutte le ...Le oppostesui migranti Nel discorso al Parlamento europeo Ursula von der Leyen (UDVL) ha detto che un accordo'immigrazione 'è possibile prima di fine anno'. Sarebbe importante, tanto ... Gentile ...

Le bugie sull'incidente di Torino, gli aerei vecchi e nuovi delle ... Panorama

Guerra Ucraina, il leader ceceno Kadyrov riappare in video: "Bugie sulla mia salute" Sky Tg24

Nuovo o vecchio che sia l’aeroplano, se vola è sempre in perfetta efficienza. Se poi appartiene a una pattuglia acrobatica la manutenzione è essa stessa un’eccellenza. Non significa che i guasti non p ...Mosca, 18 settembre 2023 – Dato per gravemente malato, in coma se non addirittura morto, il leader ceceno Ramzan Kadyrov torna in un video per denunciare le 'bugie’ diffuse sul suo stato di salute. Ma ...