Le anticipazioni del 18 Settembre 2023 de La Promessa | l’iniziativa di Catalina

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il 18, su Canale 5, a partire dalle 16.10, andrà in onda una nuova puntata de La. Gli spettatori, nonostante il futuro della soap su Mediaset non sia del tutto roseo, non vedono l’ora di assistere al continuo della storia. Nell’appuntamento di oggi,avrà due obiettivi da portare a termine: schierarsi contro Don Camilo e scoprire qualcosa in più sul furto della sua spilla. Simona, nel frattempo, si scontrerà con il rigido Gregorio e Mauro deciderà di farsi avanti per dare il suo aiuto. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica dell’ultima puntata de LaTutte ledel 18de La: Gregorio spadroneggerà in cucina Nella puntata del 18 ...