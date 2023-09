Curiosità: Harley Quinn, il cui vero nome è Harleen Frances Quinzel, è un personaggio immaginario creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, in cui compare per la prima volta l'11 settembre 1992 nell'episodio Un piccolo favore della prima stagione. Nel febbraio 1994 compare per la prima volta anche nei fumetti, in Batman: Amore folle (The Batman Adventures: Mad Love) della serie Le avventure di Batman. Dall'ottobre 1999 è stata integrata anche nella continuity dei fumetti DC Comics comparendo per la prima volta in Batman: Harley Quinn, ambientata durante la saga Batman: Terra di nessuno.

Sull'immigrazione Lega e FdI dovrebbero tifare per Macron, non per Le Pen Sullo stesso argomento: La lettera di Schlein: "Il fallimento di Meloni è sotto gli occhi di tutti" Il Cdm approva le nuove ...Sull'immigrazione Lega e FdI dovrebbero tifare per Macron, non per Le Pen Sullo stesso argomento: La lettera di Schlein: "Il fallimento di Meloni è sotto gli occhi di tutti" Il Cdm approva le nuove ...

Le alleanze masochiste di Meloni e Salvini Il Foglio