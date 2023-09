(Di lunedì 18 settembre 2023) MADRID - Mundo Deportivo sembra dire: Simeone, occhio a. Le giocate del dieci dellasono arrivate fino in. Mai veramente celebrato in patria, lo spagnolo si sta prendendo la ...

Curiosità: Luis Alberto Romero Alconchel, meglio noto come Luis Alberto (San José del Valle, 28 settembre 1992), è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio.

MADRID - Mundo Deportivo sembra dire: Simeone, occhio aAlberto. Le giocate del dieci dellasono arrivate fino in Spagna. Mai veramente celebrato in patria, lo spagnolo si sta prendendo la scena anche nel suo Paese. Due i motivi. Il primo: ......25 in caso sia lui ad aprire le marcature del match, mentre si gioca a 5,55 il bis diAlberto, ... già a segno tre volte contro lacon la maglia bianconera, e in pole tra i marcatori a 3 ...

Lazio, Luis Alberto mago anche in Spagna: “Sostiene la squadra” Corriere dello Sport

Juventus-Lazio risultato 3-1: doppietta di Vlahovic, Chiesa, Luis Alberto Corriere della Sera

"Così non va, dobbiamo crescere in tutto. Ci serve più personalità e coraggio". Così a Sky Sport, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, alla vigilia dell'esordio in Champions contro l'Atletico ...Martedì 19 Settembre torna la Champions League, andiamo ad approfondire le varie quote della partita tra Lazio e Atletico Madrid.