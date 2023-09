Lazio | Luis Alberto | 'Io un leader? No | c'è Ciro Sono solo uno che aiuta la squadra'

Curiosità: Luis Alberto Romero Alconchel, meglio noto come Luis Alberto (San José del Valle, 28 settembre 1992), è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio.

Maurizio Sarri pronto al debutto Champions League da tecnico della. Il silenzio rumoroso ... Con il tecnico ha parlato ancheAlberto : " Per giocare in Champions la motivazione arriva da ...... che in questo brutto avvio di stagione dellaè sempre stato tra i pochi a salvarsi. Personalità e guizzi,non ha mai fatto mancare la sua genialità, nonostante una squadra non al top ...

LAZIO, LUIS ALBERTO: "CI SERVE PIÙ CORAGGIO E PERSONALITÀ" - Sportmediaset Sport Mediaset

LAZIO, LUIS ALBERTO: “RINNOVO SONO TRANQUILLO" - Sportmediaset Sport Mediaset

[themoneytizer id=”99064-6] Alla vigilia dell’esordio in Champions League, in conferenza stampa, Luis Alberto ha presentato la gara contro l’Atletico Madrid: “La squadra di Simeone è difficile da aff ...La Lazio si prepara all'esordio in Champions League, in cui affronterà allo Stadio Olimpico l'Atletico Madrid del Cholo Simeone martedì 19 settembre. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza ...