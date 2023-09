Lazio | conferenza Sarri | «Vedo il calcio in maniera diversa rispetto a Simeone»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato instampa alla vigilia della sfida in Champions contro l’Atletico Madrid diMaurizio, allenatore della, ha parlato instampa alla vigilia della sfida in Champions contro l’Atletico Madrid di. Le sue dichiarazioni: ASPETTATIVE SULLA GARA– «Mi aspetto che la squadra prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti di inizio stagione. I difetti più evidenti ora sono un approccio una partita in cui facciamo fatica. E poi i momenti decisivi nelle zone decisive di campo. Troppo morbidi in area nostra e in quella avversaria. A livello di gioco negli altri 70 metri di campo stiamo facendo anche dei passi in avanti». OPINIONE SU– ...