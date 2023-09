Lazio-Atletico Madrid | Sarri | “I nostri risulati non sono positivi | giochiamo con la più forte”

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Partita conoccasione per svoltare? Bisogna pensare ai singoli eventi, il calendario ci propone questo. Abbiamo problemi da risolvere ma la consapevolezza che abbiamo fatti in avanti. Chiaro che quando giochi contro squadre fortiopportunità e rischi. Domani dobbiamo cercare di fare risultato. Irisultati non, ma non bisogna pensare a questo;contro la piùdel girone e fare un risultato positivo potrebbe essere importante in ottica qualificazione”. Così Maurizio, tecnico della, presenta il match di Champions contro l’nella conferenza stampa della vigilia. “La Champions è la manifestazione per club più importante al mondo, ...

Curiosità: La Società Sportiva Lazio, meglio nota come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio, è una società polisportiva italiana di Roma, nota soprattutto per la sua sezione calcistica.

Commenta per primo La Champions League per dimenticare l'avvio stentato in Serie A. Con questo spirito lasi appresta domani ad affrontare nella prima gara del girone all'Olimpico l'Madrid . Alla vigilia del match il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa:...ROMA - Prima Sarri, poi Luis Alberto , le voci alla vigilia della sfida Champions contro l'Madrid sono dell'allenatore e del Mago, che in questo brutto avvio di stagione dellaè sempre stato tra i pochi a salvarsi. Personalità e guizzi, Luis non ha mai fatto mancare la sua ...

Lazio - Atletico, si scalda Guendouzi: in Champions è il turno del francese La Lazio Siamo Noi

Alla vigilia dell'esordio in Champions League, in conferenza stampa, Luis Alberto ha presentato la gara contro l'Atletico Madrid: "La squadra di Simeone è difficile da aff ...La Lazio si prepara all'esordio in Champions League, in cui affronterà allo Stadio Olimpico l'Atletico Madrid del Cholo Simeone martedì 19 settembre. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza ...