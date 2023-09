Lazio-Atletico Madrid | Luis Alberto “Dobbiamo stare tranquilli e lavorare”

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Questa è lapiù forte da quando sono qui? Penso di sì, è la rosa più completa che abbiamo avuto negli otto anni in cui sono stato qui. Gli anni scorsi ci mancava qualcosa, ora, continuare ae se vinciamo due partite cambia tutto”. Così, centrocampista della, nella conferenza stampa che precede la partita contro l’dice la sua sul momento della squadra. Poi parlando del suo ruolo sottolinea come “non mi sento leader, io provo solo ad aiutare, per me Immobile è il leader perché è capitano ed è quello che ha fatto di più per la. La sua è la vita dell’attaccante; quando segna è un fenomeno, quando non segna è scarso. Io lo ...

Curiosità: La Società Sportiva Lazio, meglio nota come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio, è una società polisportiva italiana di Roma, nota soprattutto per la sua sezione calcistica.

Commenta per primo La Champions League per dimenticare l'avvio stentato in Serie A. Con questo spirito lasi appresta domani ad affrontare nella prima gara del girone all'Olimpico l'Madrid . Alla vigilia del match il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa:...ROMA - Prima Sarri, poi Luis Alberto , le voci alla vigilia della sfida Champions contro l'Madrid sono dell'allenatore e del Mago, che in questo brutto avvio di stagione dellaè sempre stato tra i pochi a salvarsi. Personalità e guizzi, Luis non ha mai fatto mancare la sua ...

Lazio - Atletico, si scalda Guendouzi: in Champions è il turno del francese La Lazio Siamo Noi

[themoneytizer id=”99064-6] Alla vigilia dell’esordio in Champions League, in conferenza stampa, Luis Alberto ha presentato la gara contro l’Atletico Madrid: “La squadra di Simeone è difficile da aff ...La Lazio si prepara all'esordio in Champions League, in cui affronterà allo Stadio Olimpico l'Atletico Madrid del Cholo Simeone martedì 19 settembre. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza ...