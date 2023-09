Giovedì 21 settembre dalle 9 alle 19 verso Bologna tra l'allacciamento con la Direttissima e RioveggioEcco gli interventi necessari PNRR Cloud, firmato il contratto per l'avvio didel Polo ... come circoleranno le informazionisalute nell'Unione Europea Servizi digitali PNRR e PA digitale: ..."Iper l'applicazione del memorandum sono in corso e incontri tecnici tra le parti si ... A Bruxelles i riflettori sono puntatiriunione degli ambasciatori dei 27 dedicata al tema migranti ...

Lavori sulla A1, Panoramica chiusa verso Bologna per una giornata LA NAZIONE

Lavori sulla 203 Agordina, un mese di code e disagi News In Quota

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 9:00 alle 19:00 di giovedì 21 settembre, ...I lavori sono stati affidati, attraverso gara d’appalto ... testimoniare la lunga ed importante tradizione bachisericola della città bidentina. Presenti sul cantiere I’architetto meldolese Alberto ...