Lautaro Martinez | paura per la moglie Agustina! Furto al ristorante

(Di lunedì 18 settembre 2023) Brutta notizia perdopo la vittoria nel derby. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, alcuni ladri hanno fatto irruzione aldi sua, Agustina Gandolfo. DERUBATI – Attimi di terrore per Agustina Gandolfo,die proprietaria del“Coraje” situato nel quartiere di Brera a Milano. Quattro uomini incappucciati hanno fatto irruzione rubando mille euro presenti nella cassa del locale. Il, secondo quanto ricostruito da Sportmediaset, sarebbe andato in scena presumibilmente nella tarda serata o nella notte di domenica. Ad accorgersene i dipendenti nella mattinata di lunedì, i quali hanno trovato una porta secondaria forzata. Sull’accaduto sta indagando la ...

Curiosità: Lautaro Javier Martínez (Bahía Blanca, 22 agosto 1997) è un calciatore argentino, attaccante dell'Inter, di cui è capitano, e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021.

... in via Fiori Chiari, nel centralissimo quariere di Brera, di cui è proprietaria Agustina Gandolfo, moglie del calciatore dell'Inter. L'allarme, da quanto si è saputo, è stato dato ...Il ristorante 'Coraje' di Milano, di Augustina Gandolfo, è stato derubato. La proprietaria è la moglie del calciatore interista. Il furto è stato segnalato questa mattina, dopo che alcuni dipendenti hanno trovato un ingresso forzato. Dopo l'intervento della polizia, è stato reso noto che in cassa mancavano ...

