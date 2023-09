Latina | tartaruga in carreggiata | salvata dai “centauri” della Polstrada

(Di lunedì 18 settembre 2023)- Tra i tanti soccorsi effettuati dalla Polizia di Stato, quello compiuto nei giorni scorsi dagli agentiPolizia Stradale diha colpito l’attenzione pubblica: durante il servizio di pattugliamento stradale sulla SS148 all’altezza di Borgo Piave i poliziotti hanno notato sullauna. La testuggine, ferita probabilmente da un veicolo in transito, è stata tolta dalla strada e accudita, per poi essere affidata alle cure dei Carabinieri Forestali del “Parcobiodiversità” di Villa Fogliano. Una brutta avventura per lache grazie all’intervento dei “” diha avuto un lieto fine, con l’auspicio che la stessa, una volta curata, possa riprendere la sua vita in libertà, nel ...

Curiosità: L'ordine Testudines (Linnaeus, 1758) o Chelonia comprende sauropsidi comunemente noti come tartarughe, in riferimento a specie marine, e testuggini, per indicare specie terrestri e d'acqua dolce. Nel linguaggio comune il termine tartaruga indica entrambe le categorie, ma nello specifico alle tartarughe appartengono le specie acquatiche, d'acqua dolce (ad esempio, gli Emydidae, con membrane di pelle tra gli artigli) o marine (con arti trasformati in pinne), con carapace dal profilo basso e sovente carnivore, mentre le testuggini (dal latino testudo) sono tutte le specie che si sono adattate alla vita terrestre, erbivore, con possenti artigli e con carapace generalmente rialzato (con qualche eccezione come la testuggine palustre che vive in acqua).

