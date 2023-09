Lapo lancia i suoi abiti genderless dall’animo green

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 settembre 2023) Innovazione con uno sguardo al futuro,Elkann diventa stilista presentando una nuova collezione didallo spirito contemporaneo e colori sgargianti. L’animo creativo della famiglia Agnelli si unisce ad Ecoalf per la realizzazione di un completo formale in edizione limitata che coniuga la sostenibilità con lo stile e l’eleganza italiana. La collezione è stata presentata lo scorso giovedì 14 settembre presso lo spazio Garage Italia a Milano. Glisono stati creati in Econyl: una composizione di nylon riciclato, dando così una seconda vita a reti da pesca scartate. Glisono prodotti in Portogallo (doveElkann vive con la moglie Joana Lemos) ma con l’inconfondibile stile italiano. Una scelta dovuta al fatto che questo speciale tessuto rilascia la minor quantità di microplastiche ...