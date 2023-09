L' americana Krueger vince a sorpresa il titolo Wta a Osaka

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - La tennistaAshlynha trionfato sulla cinese Zhu Lin nella finale del Japan Open 2023,ndo il suo primoWta. La 19enne, classificata 123 al mondo, si è imposta per 6-3, 7-6 (8-6) sull'avversaria testa di serie nel torneo Wta 250 di. È stato il culmine di una settimana eccezionale per, che ha raggiunto la finale senza perdere un set. La sfavorita texana giocava la prima finale della sua carriera e solo il suo undicesimo torneo nel circuito Wta. La Lin, dal canto suo, è classificata al 35esimo posto nel mondo ed era alla ricerca del secondoWta della sua carriera, avendo battuto l'ucraina Lesia Tsurenko nella finale del Thailand Open a febbraio. Lin, che ha sconfitto Victoria Azarenka agli US Open il mese ...

