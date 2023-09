L’alluvione in Libia ci spinge a cambiare le leggi sui migranti climatici

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nelle foto aeree fatte alla città di Derna dopo l’inondazione che ha devastato latra domenica 10 e lunedì 11 settembre 2023, si vede il mar Mediterraneo: il confine nord di un Paese politicamente instabile e dal clima generalmente arido. Sono anni che da quelle sponde, nella regione della Cirenaica, migliaia di persone tentato di raggiungere l’Europa attraverso una delle rotte migratorie più rischiose. Quando la conta dei morti persarà finita, inresteranno gli sfollati. Per molte di queste persone, gli incentivi a partire e a unirsi ai flussi da record di queste settimane saranno fortissimi. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, le persone in fuga da disastri ambientali hanno già superato quelli che scappano dai conflitti. «Si leggono tante stime su quanti saranno i ...