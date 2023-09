L’aggressione russa in Ucraina è un’operazione di annientamento

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’opera di ferrea censura condotta dal collaborazionismo pacifista, coniugata con la propagandache la alimenta e se ne alimenta, dopo un anno e mezzo di trionfi in prima pagina e in prima serata non ha potuto sopprimere la verità che comunque riesce a fare capolino su quella scena di pervasiva mistificazione: e cioè che quella portata dalla Russia all’non è nemmeno propriamente una guerra. È tale bensì per i mezzi e gli uomini mobilitati, per durata e per capacità di devastazione: ma per le modalità di impiego di quella forza, per gli obiettivi che essa presceglie e persino per l’apparato di rivendicazione che ne saluta gli avanzamenti e i successi, quelè in realtà un’altra cosa. È piuttosto, e più esattamente,diorganizzata e perpetrata, su ...