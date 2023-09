Lady Diana e Sarah Ferguson | la storia di un' amicizia complicata

Anche perché il secondo figlio di re Carlo III e della compiantaha festeggiato i suoi 39 anni nientemeno che in Germania, un Paese spesso canzonato o ridicolizzato dalla stampa più ...e Carlo d'Inghilterra, le foto mai viste del loro matrimonio vanno all'asta - guarda Crede alle voci di crisi tra lui e Meghan 'Si vedono meno insieme. Lui vive nel passato mentre lei ...Ora il principe inglese punterà soprattutto alla filantropia, come l'adorata madre, mentre la moglie si dedicherà in particolare ai social con l'obiettivo di diventare un'influencer ...

Perduto, poi ritrovato e ora venduto: la rocambolesca storia del maglione di Lady Diana con la pecora nera La Stampa

Lady D, asta record per il maglione della ‘pecora nera’: ecco a quanto è stato venduto e che… Il Fatto Quotidiano

Il secondogenito di re Carlo e Diana ha compiuto sabato 39 anni, ma la monarchia non ha pubblicato nessun messaggio né sul proprio sito ufficiale né sui social ...Un milione e 143mila dollari, esclusi i diritti d’asta. È il prezzo record del celebre maglione della “pecora nera”, indossato da Lady D poche settimane dopo il suo fidanzamento con il principe Carlo ...