Ladri di valigie incastrati da un’app | i furti tra gli scali di Orio e Malpensa

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’OPERAZIONE. Rubavano i bagagli di malcapitati viaggiatori in partenza o in arrivo negli aeroporti dial Serio.

'Potare gli alberi lungo il marciapiede di piazza Giulio Cesare dove si vendono borse esarebbe un deterrente aiche quotidianamente colpiscono anziani, adulti e ragazzi', dice un ...... corrosive, cancerogene; ai 'di sabbia' di Capo Verde , che riforniscono illegalmente i ... Almeno cosi la pensava il facchino che mi aiuto a portare ledalla reception alla mia capanna. ...Al primo controllo risultano rubate entrambe le biciclette, il set die quasi tutti gli elettrodomestici, come planetaria e ferro da stiro. Quanto piccoli e disgustosi dovete essere per ...

Ladri di valigie incastrati da un'app: i furti tra gli scali di Orio e ... L'Eco di Bergamo

Rubavano borse e valigie tra Malpensa e Orio: presi ladri seriali ... malpensa24.it

Firenze, 18 settembre 2023 - Quando sabato dopo pranzo è rientrato nel suo appartamento quasi non credeva ai propri occhi: cassetti aperti, valigie a terra ... Secondo quanto ricostruito, i ladri ...L’OPERAZIONE. Rubavano i bagagli di malcapitati viaggiatori in partenza o in arrivo negli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio. Sono stati scoperti grazie a un’app per geolocalizzare un MacBook. Si ...