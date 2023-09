La Vuelta di Kuss | tra favola e predominio | la Jumbo-Visma si è presa il ciclismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mai nessuno come loro. Mai nessuno come la. Il team olandese ha riscritto la storia del. Per la prima volta una squadra ha vinto tutti i tre Grandi Giri nella stessa stagione. E i gialloneri hanno fatto anche di più. Hanno trionfato con tre corridori diversi: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Sepp. Il primo si è preso il Giro d’Italia rimontando nell’ultima cronometro del Monte Lussari, il secondo ha dominato il Tour de France e il terzo si è aggiudicato a sorlaa España. Con gli altri due, Vingegaard e Roglic, arrivati alle sue spalle in classifica per completare il dominio. Qualcosa di mai visto e che sarà difficile ripetere in futuro. L’unico precedente di tripletta in un Grande Giro nel secondo dopoguerra risale al 1966. In quell’anno alla ...