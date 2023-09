La vicenda di Giovanni De Marchi | l’italiano che ha formato Allende e cambiato la storia del Cile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023)De, torinese, classe 1866: uno dei tanti emigrati italiani che tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 cercarono fortuna, lavoro o rifugio nelle Americhe. Poteva essere unacome tante quella di(Juan), però il destino aveva per lui in serbo qualcosa di diverso. Questo nostro compatriota arrivò in Argentina sul finire del XIX secolo, precisamente nel 1893, e non tardò nel manifestare la sua adesione a quei movimenti anarchici che trovavano in Errico Malatesta e Pietro Gori le loro guide intellettuali. Nell’orbita del movimento Umanità Nuova, nome con il quale Malatesta fondò il famoso giornale anarchico nel 1920 a Milano, Desi impegnò nelle lotte che scuotevano le fondamenta delle giovani repubbliche latinoamericane, dove le oligarchie banchettavano sulle spalle ...