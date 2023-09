“La sua voce…” GF 2023 | la scoperta su Giselda Torresan | “Perché parla in quel modo strano”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Grande Fratello, lasu. La concorrente nip è finita al televoto e si classifica seconda, motivo per cui il pubblico italiano sembra già manifestare per lei un certo apprezzamento. Una vita semplice,la di Gisella, che spesso e volentieri non fa che raccontare di sè come di una donna che ha sempre preferito tenersi lontana da contesti troppo mondani. La montagna dentro il suo cuore, e le discoteche, ad esempio, lontane da lei anni luce. Ma la parole di Gisella non convincono.nasconde qualcosa. Concorrente nip al Grande Fratello, Gisella ha sempreto di se stessa come una persona che ama le cose semplici. “Voglio far conoscere questo territorio, la sua storia, la sua ...