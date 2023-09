La Roma vola | sorride Mourinho | c’è solo una nota stonata

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lae abbatte l’Empoli per 7-0 nella sfida della 4^ giornata di campionato. Super Dybala, bene Lukaku e Cristante , ma occhio allain casa giallorossa Prima vittoria in campionato dellae torna in sereno in casa giallorossa., il quale potrà preparare al meglio il prossimo appuntamento europeo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... che si prende tre gol e tre punti nella trasferta romana di Trastevere eal primo posto nel girone G di Serie D. Un derby, il primo stagionale per gli ostiensi, dominato sin dalle prime battute,..., 16 feb " "E' un errore dare una lettura delle primarie e del Congresso come un confronto su ... E' un valore, che viene macchiettizzato, ma io non mi fido dei partiti in cui nonuna mosca. ...La squadra di Inzaghida sola a punteggio pieno in vetta alla classifica a 12 punti, mentre ... All'11' l'armeno exavrebbe anche la chance per il raddoppio ma stavolta, di testa e sempre su ...

Roma, stregati dalla LuPa Corriere dello Sport

Roma-Empoli, Mourinho: "Buona gara, felice per Lukaku" La Gazzetta dello Sport

Altrimenti i suoi ragazzi non avrebbero fatto brutte figure a Marassi per oltre 70 minuti. Rinsavisse l’ex Roma altrimenti la sua posizione non sarà più intoccabile come all’inizio… ...La prima rotazione sarà tra i pali: in ambito internazionale si scalda il vice di Rui Patricio. Aouar, Pellegrini e Smalling monitorati ...