La Promessa | anticipazioni 19 settembre | Padre Camilo sequestra 3 abitanti del palazzo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 settembre 2023) La19: il marchese e il sergente sono ancora nelle mani del falso prete. Riuscirà a farla franca? Grandi emozioni per Curro. La19lega Alonso e l’ufficiale e tenta la fuga, ma… Il malvivente nascosto sotto la tonaca va oltre con la sua minaccia nei confronti del de Lujàn e di Funes, legandoli spalla a spalla su due sedie. Fortunatamente, però, l’intelligenza e il coraggio di Catalina li salva. In ogni caso il fintoè ancora un pericolo perché, mentre cerca di fuggire,Lope in cucina. Tutto finisce bene grazie al marchese e Conrado e l’uomo viene finalmente arrestato. Curro rivede Eugenia e rimane sotto ...