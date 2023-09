La Polonia si è presa la rivincita

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un anno e sei giorni fa l’Italia tornava sul tetto del mondo dopo 24 anni, vincendo a sorla finale contro i padroni di casa (nonché bicampioni del mondo in carica) della. Sabato sera la Nazionale di Grbic si èla, trionfando con un netto 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) la finale europea a cui gli azzurri arrivavano da campioni uscenti. Una sconfitta che certifica i rapporti di forza maturati nel corso della partita del PalaEur, in cui i polacchi si sono dimostrati superiori, specialmente al servizio e in ricezione. Certo, la distanza tra le due migliori squadre del continente sarebbe in teoria molto più ridotta ed era lecito aspettarsi una sfida più incerta, ma gli 11 ace subiti in 3 set (contro i 3 messi a segno dall’Italia) non potevano che indirizzare l’esito verso la metà campo ...

Stizza o fisiologicad'atto Ciò che dice Borrell, a mio avviso, equivale a un invito a non ...orientale europeo che si stanno caratterizzando per politiche tra virgolette più mature come,..., Ungheria e Slovacchia fanno fronte comune contro l' Unione europea e impongono restrizioni unilaterali sui prodotti ucraini. Questadi posizione arriva in risposta alla decisione di ...... si cita il forno crematorio delle SS nel lager di Bezec, situato nellaoccupata dai ... Probabilmente il Pontefice temeva che una sua nettadi posizione avrebbe peggiorato la situazione, ...

Volley, racconto della finale tra Polonia e Italia L'Ultimo Uomo

Europei Volley 2023, Italia-Polonia 0-3: gli azzurri cedono la corona ... Fanpage.it

Dal 29 settembre al 1 ottobre la città, capitale della creatività e dell'innovazione in Polonia, si dipinge di mille colori per il più grande festival della luce polacco ...Europei di volley, Italia battuta in finale dalla Polonia. Sfuma il sogno degli Azzurri, sconfitti 3-0 al PalaEur di Roma.