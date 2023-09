La perizia medico-legale sull’orsa Amarena | «Quando le hanno sparato non era pericolosa»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si trovava sulle quattro zampe, non era in una posizione d’attacco e non era. L’esito ellasul corpo dell’orsaha stabilito chele, il plantigrado era innocuo. L’orsa è morta per dissanguamento, come ha confermato una radiografia, dopo esser stata raggiunta alla spalla da un colpo di fucile, una carabina 7.62, con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Il proiettile era stato individuato con una lastra fatta sull’esemplare nella clinica dell’università ed era stato poi estratto durante l’autopsia all’Istituto zooprofilattico di Teramo. La necroscopia è stata poi eseguita su disposizione del tribunale di Avezzano dalRosario ...

