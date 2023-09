La “pasticceria” di Simone Rocha alla London Fashion Week

(Di lunedì 18 settembre 2023) Life&People.it Un trionfo di tecnica e leggerezza. Potrebbe essere questo il modo più consono per raccontare la collezione diSpring Summer 2024 presentata poche ore fa, rassegna che precede l’attesissima settimana della moda meneghina che avrà inizio domani. Dopo il lavoro monolitico della scorsa collezione, la designer ha voluto porre l’accento sulla forza della fluidità e del movimento, convincendo l’ampio parterre di addetti ai lavori presenti. La leggerezza usata come tecnica L’ispirazione è certamente tra le più particolari, come dimostrano le silhouette che hanno sfilato nelle sale dell’English National Ballet, una delle scuole di danza più prestigiose di tutto il mondo: il concept dell’intero show è un ritorno all’essenzialità e ...

Curiosità: La nona edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno va in onda dal 3 settembre 2021 su Real Time. La location di quest'anno è, per il terzo anno consecutivo, Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore. La presentatrice della gara continua ad essere Benedetta Parodi, mentre il terzetto dei giudici torna ad essere composto come nella settima edizione (Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara).

L'antropologoGhiaroni ci parla dello scarabocchio, un segno non comunicativo, di cui ... la molecola della vita, mentre la disegnatrice Elisa Talentino ospita un laboratorio di...L'idea della pizza gourmet arriva grazie all'incontro conPadoan, uno dei maestri della ... Sfiziosità dolci e salate perfette per colazione o brunch La caffetteria -di Sirani ...

LFW: Nella pasticceria di Simone Rocha - MFFashion.com MF Fashion

Domenica alla London Fashion Week: Simone Rocha, Erdem, Tove ... FashionNetwork.com IT

Così Simone Rocha descrive nel backstage il suo ultimo lavoro. Che alla struttura preferisce una sorta di fluidità, giocando al tempo stesso con più di 20 tecniche e materiali diversi. «Ho iniziato ...come sottolineano anche i titolari della pasticceria Zappa. «Nel nostro caso per fortuna non è stato nulla di grave, ma è un segno di disagio in un piccolo paese che subisce tre furti in pochi giorni» ...