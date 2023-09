La neonata è sola in auto e loro a una festa | “La controllavamo in videochiamata”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Erano andati a cena in un ristorante lasciando la figlia di otto mesi chiusa nell’: è successo sabato 16 settembre 2023, a Cusago, in provincia di Milano. I genitori, due milanesi di 41 e 31 anni, sono ora stati denunciati per abbandono di minore. I due avevano parcheggiato l’in via Fratelli Cervi, per poi recarsi nel locale dove era in corso ladi matrimonio di unconoscente. La coppia aveva lasciato volontariamente la bambina nel veicolo con l’intento di sorvegliarla da lontano tramite: è questa la spiegazione che i due hanno dato ai carabinieri, intervenuti sul posto dopo che un passante aveva notato lain macchina nel parcheggio. Vi raccomandiamo... ...

Una coppia di genitori è stata denunciata a Milano per abbandono di minore dopo aver lasciato la loro bambina neonata di otto mesi da sola in auto mentre partecipavano alle celebrazioni di un matrimon ...