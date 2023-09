La “Montagnetta” di Città Alta | un affioramento preistorico della “spiaggia fossile”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bergamo. La “” è probabilmente uno dei luoghi più “selvaggi” quanto “romantici” dell’intera cerchia delle Mura Veneziane. Posta nei pressi del Baluardo di San Lorenzo, in pochi sanno che si tratta di undel cosiddetto “Flysch di Bergamo” sul quale poggia gran partefortificazione realizzata alla fine del Cinquecento. La sua conformazione è dovuta alla decisione da parte degli ingegneriSerenissima di inglobare il conglomerato all’internocinta muraria tanto da utilizzare lo stesso come sostegno dei muraglioni, per 2/3 addirittura realizzati attraverso la modulazioneroccia. La sua creazione andrebbe però datata a 80 milioni di anni fa quando, al posto degli ippocastani che costeggiano le Mura, era presente un ambiente marino composto ...