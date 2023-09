La miglior parola? Quella che non si dice | ecco il modus operandi di Antonella Fiordelisi

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 settembre 2023) Edoardo Donnamaria, noto speaker radiofonico, scatena polemiche con un like su un video legato al “gruppo del Van” Nel mondo del gossip televisivo, una mossa sui social del noto speaker radiofonico Edoardo Donnamaria ha scatenato le ire dei Donnalisi, il fandom dell’ex coppia composta dal volto di Forum e. Questa relazione, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al termine diversi mesi fa, ma continua a far parlare di sé. L’evento scatenante è stato un like condiviso da Edoardo su una fancam incentrata sul cosiddetto “gruppo del Van” o “banda del Cortiletto”, comprendente tra gli altri Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia, tutti noti come acerrimi “nemici” dell’ex fidanzata. Le reazioni non si sono fatte attendere, con numerosi insulti rivolti a ...