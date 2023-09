La mandrakata di Sainz | i media e il mondo Ferrari si sono finalmente accorti di lui

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) Carlossi gode le meritate copertine.ilsi è accorto di questo pilota sottovalutato e perennemente all’ombra di Leclerc che ieri ha diligentemente fatto gioco di squadra. Qui il punto di vista di Renè Arnoux.ha vinto a Singapore e ha anche elaborato la strategia nel finale di gara: far avvicinare Norris in modo da consentirgli l’uso del Drs per evitare che Russell lo sorpassasse. Scrive Repubblica. Lo deve a lui e alla sua “”, intesa come trovata ingegnosa, pura creatività latina:si è inventato stratega aggiunto, ingegnere di muretto in più e ha “usato” il rivale Lando Norris, l’amico di una vita, come alleato. Un’idea in purezza, fantastica: si era negli ultimi giri e una virtual safety car — ritiro di Ocon — ...