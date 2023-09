La Maddalena | abbiamo forse un nuovo capolavoro di Raffaello? Ma Sgarbi non ci sta…

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 settembre 2023) È giallo sulla provenienza di un dipinto in olio su tavola di pioppo, datato 1504, 46 cm per 34 cm, appartenente ad una collezione privata all’estero. L’opera è al centro di uno studio che sarà pubblicato la prossima settimana sulla rivista scientifica “Open Science, Art and Science” con il titolo “Ladiovvero quando l’allievo supera il Maestro”. Una Mariadai capelli scuri, la scollatura quadrata, le mani dalle belle dita affusolate raccolte, occhi penetranti più che penitenti. Il volto è quello di Chiara Fancelli, moglie del Perugino. E secondo un gruppo di esperti, non c’è dubbio: la mano è diSanzio, allievo di Perugino che ha poi superato il maestro. In tal proposito ha espresso il suo parere anche Vittorio, storico dell’arte e sottosegretario ...