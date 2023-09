La lettera dell’Agenzia delle Entrate alla disoccupata | «4 milioni di euro da pagare entro 5 giorni»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una donna pugliese e residente a Bologna si è vista recapitare unadall’Agenzia. Che le chiede didicinque. La storia la racconta oggi il Quotidiano Nazionale. Lei aveva un’attività in provincia di Bari, fallita nel 1996. Prova ad aprire una gelateria. Il suo commercialista però le consiglia prima di verificare la sua situazione con l’AdE. «Mi hanno detto che risultava in sospeso un debito di tree mezzo di. Debito di cui io non sapevo nulla e che sarebbe stato legato ad alcuni contributi mai pagati, e alcuni dei quali neppure più esistenti, dal mio negozio fallito in Puglia vent’anni prima. Contestandomi anche tasse per un periodo in cui il ...