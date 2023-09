La Gazzetta non molla Lukaku | «Avete visto che Vlahovic è meglio?»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ad un certo puntopensava di essere uscito dal tunnel. La, dopo un’intera estate a scarnificare tutta la sua carriera, l’economia familiare e persino gli affetti, per dimostrare quanto fosse un traditore per giunta sopravvalutato, s’era appacciata. Il passaggio alla Roma aveva disinnescato il furore per il “buco” preso dal Corriere dello Sport sulla trattativa con la Juventus. E invece… rieccoci qua. Allale cose se le segnano al dito, e non dimenticano. Per cui dopo quattro giornate e quattro gol di Dusanecco il pezzo dell’ennesimo rinfaccio. Il titolo èboom, alla faccia dello scambio conma il senso è:? Ve lo avevamo detto noi… “Il rendimento del serbo è la risposta più chiara e netta ...