La Francia non accoglierà i migranti di Lampedusa

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lanonparte deiarrivati recentemente a. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, intervistato da Europe1 prima della sua visita a Roma. “No, lanon si appresta a farlo, lavuole aiutare l’Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire”, ha detto rispondendo a una domanda in merito. “Sarebbe un errore di giudizio considerare che i, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in, che fa ampiamente la sua parte”. Darmanin: “Lavuole aiutare l’Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire” “La situazione a– ha aggiunto il ministro ...

Il suo grido di dolore si è sentito fino inmolto probabilmente. And Ocon is stopping! #... proprio a ridosso dell'ultimo giro, Russell è andato lungo andando a sbattere vanificandosolo le ...Ma se si tratta solo di immigrazione irregolare, no, lapuò accoglierli come gli altri Paesi.". 18 settembre 2023Laaccoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, intervistato da radio Europe 1 prima della sua visita a Roma. "No, ...

Lo stop di Darmanin: "La Francia non prenderà migranti da Lampedusa" ilGiornale.it

Darmanin, la Francia non accoglierà migranti da Lampedusa Tiscali Notizie

La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, intervistato da radio Europe 1 prima della sua visita a Roma. "No ...Qui ha detto la propria su Lampedusa e su quanto sta accadendo nella porta d'accesso mediterranea dell'Europa. "La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa - ha ...