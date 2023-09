La Club C LTD dà il calcio d' inizio alla nuova era premium di Reebok

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 settembre 2023)LTD è la più recente creazione di, brand storico di sport & streetwear capace di far innamorare chiunque dei suoi modelli di sneaker classici. Questalinea, frutto dell'abilità artigianale italiana, si pone l'ambizioso obiettivo di ridefinire il concetto di sport e stile. Sotto la guida della New Guards Group, una società del Gruppo Farfetch, e sviluppata in collaborazione con Authentic Brands Group,LTD mira a portare il marchioa nuove vette attraverso l'introduzione di prodotti innovativi e partnership di rilievo.LTD rappresenta un vero e proprio terreno di gioco per la creatività in evoluzione. È una piattaforma concepita per dare spazio all'espressione personale e stimolare il progresso verso il futuro, un ...