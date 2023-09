Kvaratskhelia si aspettava un riconoscimento da Adl | è il meno pagato dei 30 del Pallone d’oro Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Salvate il soldato Kvara”, titola la. “Ha la faccia triste di chi non si diverte più”. Maurizio Nicita ricorda che l’ultima marcatura di Kvara risale al 19 marzo scorso (a Torino). E aggiunge: E qui c’è di mezzo un patrimonio enorme, che rischia anche di essere per certi versi depauperato visto che in estate si è parlato di valutazioni intorno ai cento milioni di euro. Poi magari basta un gol, o una bella prestazione in Champions per allontanare i cattivi pensieri. Ma chissà se in tutta questa situazione non influisca anche il brusco rifiuto del presidente De Laurentiis di discutere una revisione del contratto (scadrà nel 2027). Lo stesso giocatore simagari undopo la straordinaria passata stagione. Quella che gli ha consentito di entrare nella lista dei trenta per il...