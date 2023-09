Kvara sottotono | chissà se non influisca il brusco rifiuto di ADL sulla revisione del contratto

Siamo sicuri che Zerbin avrebbe potuto cambiare qualcosa più di unCosì si rischia di 'ridimensionare' il miglior giocatore della Serie ...Tuttavia non si spaventa di fronte a uno Kvaratskhelia decisamente, esaltandosi viceversa ...vincente per il raddoppio di Retegui ma anche una decisiva chiusura in area rossoblù su. ...Ancorail fantasista georgiano che ha emozionato mezza Europa nella passata stagione, crollo incredibile nella sfida internazionale contro la Spagna Un inizio di stagione non proprio scoppiettante ...

Gestione Kvaratskhelia disastrosa, due cambi folli: così Garcia ... CalcioNapoli24

Napoli, Garcia: 'Le partite prima della Champions sono difficili. Un ... Calciomercato.com

Il Napoli pareggia a Marassi con un Genoa mai domo e lo fa giocando una partita davvero sottotono. Gli azzurri riescono a portare ... la sostituzione a dieci dalla fine di Kvara. La reazione del ...L'ANALISI I campioni d'Italia hanno pareggiato a Genova con un prestazione deludente. Kvaratskhelia è indispettito dai cambi, ma Garcia deve lavorare molto Dov'è finito il Napoli spumeggiante dello sc ...