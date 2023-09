Kvara è educato e rispettoso | perciò il suo gesto a Marassi è ancora più clamoroso Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023)e la sostituzione che ha fatto e farà tanto discutere. Ne scrive ladello Sport con Maurizio Nicita. Anche un anno fa Luciano Spalletti aveva sostituito tre volte nelle prime quattro giornate Khvichatskhelia, mettendolo in panca (per turn over) contro il Lecce. Ma il tecnico allora lo faceva per avere sempre in forma e decisivo il suo gioiello georgiano che intendeva tutelare. Le ultime sostituzioni, con la Lazio e soprattutto a Genova, sono apparse di difficile comprensione. Comprensione complicata non tanto per l’opinione pubblica ma per il diretto interessato.è un ragazzo, quasi un soldato per comportamenti. Per questo il suodopo la sostituzione sabato sera aè apparso ...