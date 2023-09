Kuss vince la Vuelta | Groves batte Ganna in ultima tappa

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) – Lo statunitense Seppha vinto ladi Spagna 2023, per la prima volta in carriera. Il campione della Jumbo-Visma si è aggiudicato la classifica generale precedendo due compagni di squadra, Jonas Vingegaard di 17” e Primoz Roglic di 1’08”. L’, la passerella di 101 km da Zarzuela a Madrid, è stata vinta in volata dell’australiano Kaden, maglia verde, davanti all’azzurro Filippo. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Non cambia la classifica generale, con l'americano Sepp Kuss sempre in maglia rossa e a un passo dalla vittoria della Corsa. Secondo in classifica il danese Jonas Vingegaard a 17", e terzo lo sloveno Primoz Roglic a 1'08".

Sepp Kuss ha vinto la Vuelta a España 2023. La ventunesima e ultima tappa non ha cambiato nulla nelle posizioni che contano della classifica generale: la passerella completamente pianeggiante di 101 km da Zarzuela a Madrid è stata vinta in volata dall'australiano Kaden Groves. L'edizione numero 78 della Vuelta a Espana è terminata con il dominio assoluto del Team Jumbo-Visma, la formazione olandese dominatrice delle corse a tappe.