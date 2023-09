Katy Perry non è più proprietaria della sua musica | venduti i diritti per una cifra milionaria

(Di lunedì 18 settembre 2023)ha deciso di vendere idi tutta la sua discografia e da oggi – ufficialmente – non è piùdei suoi singoli e dei suoi album. Le quoteSIAE, le monetizzazioni di Spotify, gli introiti pubblicitari di YouTube e le vendite su iTunes da oggi non arriveranno più sul conto corrente di, ma nelle cassesocietà Litmus Music che ha acquistato icantante. Icantante sui cinque album in studio che ha registrato con la Capitol Records sono stati acquistati a 225 milioni di dollari. Unamonster che farebbe campare di rendita la cantante, i suoi figli, i suoi nipoti e pure i figli dei suoi ...

Curiosità: Katy Perry, pseudonimo di Katheryn Elizabeth Hudson (Santa Barbara, 25 ottobre 1984), è una cantautrice statunitense.

Per quanto riguarda la vita privata, Russell Brand è stato sposato con la pop stardal 23 ottobre del 2010 al 30 dicembre del 2011. I due si sono conosciuti nell'estate del 2009, durante ...Russell Brand: chi è l'ex marito diRussell Brand accusato di stupro e violenze sessuali Russell Brand è l'ex marito died è stato accusato di stupro e violenze sessuali. Vediamo insieme, all'interno di questo ...

Il presentatore, attore, comico e scrittore britannico, 48 anni, è stato accusato di stupro, violenza sessuale e psicologica da parte di diverse donne, violenze che sarebbero avvenute nell'arco di ...In passato Brand (ex marito di Katy Perry), nato nella grigia Grays in Essex, comico stand-up all’inizio della sua carriera e poi attore e presentatore “bello e maledetto", non ha mai nascosto il suo ...