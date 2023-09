Kathrin Freund | chi è la moglie di Alex Schwazer e mamma di Ida | matrimonio e vita privata

Curiosità: Alex Schwazer (Vipiteno, 26 dicembre 1984) è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell'atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping.

Dal 2016 ha iniziato a frequentare, con la quale si è sposato il 7 settembre 2019. La coppia ha due figli, Noah e Ida. L'atleta vive a Racines, in Trentino - Alto Adige. L'atleta non ...Dopo la famosa relazione con la sua collega Carolina Kostner , oggi Alex, al suo secondo reality Grande Fratello 2023, è sposato coned è diventato papà di Ida, 5 anni, e Noah, uno e ...

