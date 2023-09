Kate Middleton | il debutto della principessa «soldato»

(Di lunedì 18 settembre 2023) In qualità di nuovo Commodore in ChiefFleet Air Arm ladel Galles ha fatto visita alla base militare di Yeovilton, nel Somerset, già totalmente a proprio agio nel ruolo che fu del principe Andrea di York

Curiosità: Catherine, principessa di Galles, nata Catherine Elizabeth Middleton (Reading, 9 gennaio 1982), è un membro della famiglia reale britannica come moglie dell'erede al trono William, principe del Galles. È conosciuta anche con l'ipocoristico Kate, al quale tuttavia lei stessa preferisce il nome Catherine.

A dirlo è il Daily Mail : il principe William eavrebbero diffuso un annuncio per reclutare un CEO personale . I futuri re e regina consorte starebbero cercando un amministratore delegato che coordini il lavoro dei 60 dipendenti ...Splende la principessa Madeleine in argento con un abito con cappa trasparente sulle spalle, firmato da uno stilista molto apprezzato anche da un'altra principessa europea,, ovvero ...

La First Lady e modella Mariana Rodriguez Cantú ruba a Kate Middleton l'abito da sera, firmato Solace London, e scatta immediatamente il confronto.